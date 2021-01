Chantier – Caserne des Vernets: les arbres ont été abattus Les opposants au futur quartier fulminent contre cet abattage, qui reste toutefois légal. Le chantier a débuté. Christian Bernet

Les arbres du site des Vernets ont été abattus ce lundi. L’ancienne caserne devrait subir le même sort tout prochainement. CHRISTIAN BERNET

Les bûcherons sont arrivés ce lundi matin et ils n’ont pas chômé. Presque tous les arbres de la caserne des Vernets ont été abattus dans la journée, soit près de quatre-vingts spécimens. Il est difficile de se rendre compte précisément de la situation, car des bâches ont été dressées tout le long de l’enceinte. On perçoit tout de même, çà et là, quelques-uns des tilleuls passés à la trappe.

Cet abattage se déroule dans un contexte tendu. Ici doit s’ériger un quartier avec 1500 logements. Plusieurs associations le contestent vivement en raison de sa forte densité. «Cet abattage est un passage en force, fulmine Jean-Pierre Fioux, membre du collectif d’associations d’habitants opposées au projet. Nous espérions que l’État attendrait au moins le débat qui doit avoir lieu prochainement et la fin du traitement de notre recours.»