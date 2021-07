Encre bleue – Carton rouge tout de suite Opinion Julie

La scène se déroule un jeudi après-midi de juin. Une dame aux cheveux gris sort de Cornavin, une canette de jus de fruit à la main, une canne anglaise de l’autre. Elle a reçu ce cadeau publicitaire dans le hall de la gare. Parvenue sur le quai des TPG pour prendre son bus, elle goûte enfin la boisson. Beurk, c’est beaucoup trop sucré!

Discrètement, elle crache sa dernière gorgée sur le bord du trottoir. Et pose la canette sur une caissette à journaux. Peut-être que quelqu’un aimera?

C’est alors qu’un gaillard l’interpelle. Il est en civil mais s’exprime comme un gardien de l’ordre public. C’est vous qui l’avez mise là ? Oui, répond la Genevoise sans se dérober. Vous savez que c’est amendable? attaque d’emblée l’agent, en toisant son aînée. Non, elle ne le sait pas, même si elle est au courant des efforts que fait la ville pour lutter contre le «littering». D’ailleurs, elle n’a pas conscience de faire mal.

Mais voilà que son bus arrive et la dame à la canne anglaise s’apprête à le prendre. Délit de fuite, se dit l’homme inflexible qui l’en empêche et appelle aussitôt deux agents municipaux en renfort. En les prévenant à leur arrivée: «Attention, c’est une difficile!»

La personne en question n’est pas une difficile, elle a juste du caractère. Et juge totalement disproportionné le recours à trois personnes pour pareille remise au pas. Elle n’a pas même reçu de carton jaune, ce qui est très tendance, en ces temps d’Eurofoot. Là, c’est tout de suite carton rouge!

La Pâquisarde doit alors décliner nom, prénom, adresse et tout le tralala. Et finit par se sentir mal, tant elle est saisie d’un sentiment d’impuissance et d’injustice, elle qui ramasse souvent les détritus dans son quartier. Mais impossible d’argumenter.

Elle attend donc son amende, qu’elle contestera. Tout ça pour une canette qu’elle n’avait pas demandée, et du reste beaucoup trop sucrée.

Un vrai cadeau empoisonné!

