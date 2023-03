Cartier dévoile les secrets de ses métiers d’art La marque de luxe propose de rencontrer les artisans ayant créé les œuvres uniques ornant sa boutique de Genève. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

La mosaïque de pierre située face à l’entrée de la boutique Cartier à Genève. CARTIER

Pour sa première participation aux Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), Cartier invite le public à venir découvrir tout le savoir-faire qui se cache derrière ces œuvres uniques spécialement créées pour décorer ses boutiques. Rendez-vous donc du 29 mars au 1er avril dans l’écrin genevois de la rue du Rhône. Un lieu qui fut entièrement rénové il y a plus d’un an et qui fait la part belle aux métiers d’art. Exemple avec cette superbe mosaïque accueillant le visiteur. Entre lac et montagnes enneigées, une panthère veille sur le célèbre jet d’eau. Ailleurs, se déploient des paravents de nacre, des tapisseries faites main ou encore des scènes en marqueterie de paille.

Pour mieux en dévoiler les secrets, un parcours sur mesure a été mis sur pied. Esquisses, outils, matériaux, photographies et films immersifs sont de la partie. Tout comme les artisans ayant travaillé sur ces décors. Le public pourra ainsi s’entretenir avec eux, démonstrations à l’appui. De quoi tout savoir du processus de création, lequel implique souvent de longues recherches préparatoires et fait parfois appel à des techniques inédites.

Depuis 2011, 163 œuvres du genre ont été réalisées dans le monde entier. Inspirés de dessins d’archives ou de créations contemporaines, les motifs sont tous emblématiques de la maison. Ce qui ne les empêche pas d’être en accord avec le lieu géographique.

Cette fresque en marqueterie de paille est à découvrir à l’étage. CARTIER

