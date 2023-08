Carrière – Du tennis à l’électroménager Joss Espasandin a été joueur professionnel avant de devenir entrepreneur. Avec quels liens entre les deux carrières? Laurent Buschini

Ancien joueur de tennis professionnel, Joss Espasandin estime que la discipline et la résistance au stress sont des atouts pour sa nouvelle carrière d’entrepreneur. DR

Joss Espasandin ne va pas manquer les grands matches de l’US Open, qui vient de commencer à Flushing Meadows, à New York, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Pourtant, le trentenaire à l’allure sportive, père de deux jeunes enfants, travaille dans l’électroménager. Mais le nom de l’entreprise qu’il dirige, ACE Électroménager, montre déjà le lien entre la balle jaune et son activité actuelle.