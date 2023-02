Championnats de Suisse de curling – Carré d’as et atout coeur, la recette du succès Titrée à Sous-Moulin, la nouvelle équipe du CC 3 Chêne Genève a prouvé qu’elle était digne de sa devancière, le Team de Cruz. À confirmer en avril lors des Mondiaux de Calgary. Pascal Bornand

La joie de l’équipe genevoise à l’issue d’une finale disputée mais très bien maîtrisée. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Ils n’ont pas caché ou boudé leur joie. Et pour cause, malgré les faveurs de la cote, leur succès en finale des championnats de Suisse n’a pas été du tout cuit. Il leur a fallu se serrer les coudes pour l’emporter. Alors, au moment du clap de fin, lorsque l’ultime pierre de Benoît Schwarz a catapulté hors de la maison les deux galettes de granit et les dernières illusions de leurs rivaux bernois, les curleurs du CC 3 Chêne Genève se sont vivement congratulés. En français, en schwyzerdütsch et en totale osmose.