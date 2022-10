Transports publics et canicule – Carouge sera privée de tram pendant neuf jours

Suite à des problèmes dus à la chaleur de cet été, soixante mètres de rails doivent être remplacés dans la Cité sarde.

Caroline Zumbach

Une partie des rails de tram de la rue Ancienne doivent être remplacés. PIERRE ALBOUY

Du samedi 22 au lundi 31 octobre, les trams 12 et 18 ne circuleront plus entre les arrêts Augustins et Lancy- Bachet-Gare. Cette interruption est une conséquence directe des fortes chaleurs de cet été qui ont provoqué d’importantes dilatations des rails au niveau de la rue Ancienne à Carouge.