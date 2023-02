Rendez-vous festifs et gratuits – Carouge s’apprête à fêter Titeuf Pour célébrer les 30 ans du héros de Zep, une foule d’animations vont être proposées durant un mois dans la Cité sarde. Philippe Muri

L’affiche de la manifestation, signée Zep. DR

Il est né dans la Cité sarde. Il y a trente ans, Titeuf voyait le jour à Carouge. On connaît la genèse de cette création: depuis la fenêtre de son atelier, en face de l’école Jacques-Dalphin, le jeune Philippe Chappuis, qui signe déjà Zep, écoute des enfants crier à l’heure de la récréation. Langage fleuri, du genre «Pôv connard du cul» et autre «Pourri du zizi»! Telle une machine à remonter le temps, les répliques des élèves le propulsent dix-huit ans plus tôt. Dans sa tête se bouscule une foule de souvenirs, des angoisses enfantines aux élastiques de slip qui grattent. Le début d’une longue saga…

Cette belle aventure, Carouge s’apprête à la célébrer durant un mois. Pour fêter le 30e anniversaire de la star des préaux, une ribambelle d’animations sont annoncées du 1er mars au 2 avril. Parmi ces rendez-vous festifs et gratuits, la projection en soirée de dessins - parfois exclusifs - et de vidéos autour de Titeuf sur huit bâtiments carougeois. À voir notamment sur la place du Marché, la place de Sardaigne et dans la rue Ancienne.



Titeuf en crêpe

Le long métrage «Titeuf, le film» sera pour sa part projeté gratuitement le 8 mars au cinéma Bio, en présence de Zep. C’est tout? Pas du tout! À suivre également, une crêpe party au Théâtre de Carouge (18 mars), où Zep et quelques auteurs du magazine «Tchô» dessineront leurs personnages en crêpes.



Incontournables encore, les ateliers d’initiation au maniement de la marionnette à fils Titeuf avec la Zot Compagnie (18-19 mars), ainsi que des ateliers d’initiation au doublage cinématographique d’une scène de Titeuf (25 mars).



Des expos auront aussi lieu à la Bibliothèque de Carouge et à l’école Jacques-Dalphin. Last but not least, une exposition-vente de dessins originaux et sérigraphies de l’affiche dédicacée par Zep aura lieu à la galerie Séries rares, dès le 4 mars. Pour une fois, Titeuf ne pourra pas râler et prononcer sa fameuse réplique «c’est pô juste!»



Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles.

