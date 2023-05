Parcours illustré – Carouge s’affiche et se visite en dessins Vingt artistes partagent leur vision personnelle de la Cité sarde sur des panneaux répartis dans les rues. Balade insolite, singulière et poétique. Philippe Muri

L’affiche (extrait) réalisée par PanpanCucul pour «Carouge dessiné». DR

La visite commence au pont de Carouge. Julien de Preux, alias PanpanCucul, a représenté la fameuse passerelle unissant Genève à la Cité sarde. Sur son dessin réalisé au crayon gris et à l’aquarelle, finalisé sur tablette, un seul personnage: l’avatar graphique de l’illustrateur genevois, un petit bonhomme à l’allure enfantine, forte tête et membres filiformes, qu’on retrouve dans toutes ses créations. À la fois poétique et singulière, l’image placardée sur un panneau planté à deux pas de la place de l’Octroi invite à une balade insolite à travers le Vieux-Carouge.