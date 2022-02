Saint-Gall en demi-finale – Carouge peut être fier de son parcours en Coupe Une mi-temps compliquée, une autre libérée. Des Stelliens éliminés 2-1, mais la tête haute. Daniel Visentini

Duah est serré de près par Kursner et Dia. Saint-Gall a d’abord dominé, avant que Carouge ne se réveille. Un peu trop tard, mais avec caractère. KEYSTONE

Le cœur à l’abordage, Carouge et courage formaient un seul et même mot, l’idée de quelque chose de grandiose, une fois de plus. La Fontenette est ce vaisseau posé sur l’Arve, qui a vu Winterthour ou Bâle faire naufrage, alors Saint-Gall, pourquoi pas. La Coupe permet tout, surtout le rêve. Mais elle rappelle aussi à la réalité, froidement. C’est un Carouge admirable qui a été éliminé en quart de finale, devant une Fontenette pleine à craquer (3660 spectateurs).