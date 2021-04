Carouge répond présent en coulisses – Carouge peut courir librement après Yverdon Tout comme les Vaudois, qui s’envolent vers la promotion, les Stelliens ont obtenu leur licence pour la Challenge League. De quoi maintenir une pointe d’espoir et se réjouir pour le futur. Florian Vaney

Yverdon tient son destin et sa promotion entre ses pieds. La photo est trompeuse, Étoile Carouge le talonne de loin! Jean-Luc Auboeuf

La première porte est ornée de l’écriteau «sport». C’est celle qu’il faut déverrouiller sur le terrain. Dans le cas d’Yverdon Sport, on peut même dire que les Nord-Vaudois sont en train de vigoureusement la défoncer. Une seule défaite, dix points d’avance sur leur premier rival pour la promotion à sept matches du terme: l’obstacle est quasi franchi.

Sur la deuxième porte apparaît la mention «semi-pro». Yverdon a pu s’y faufiler la semaine dernière, lorsque ce statut a été validé et reconnu de tous. Plus de risques d’être associé au football amateur, de payer le prix de divisions qui ne pourront peut-être pas être homologuées et de devoir passer par la case barrage contre le dernier de Challenge League. Une épine dans le pied en moins. Et une décision «qui nous met sur orbite», s’est réjoui le président, Mario Di Pietrantonio, dans les colonnes de «La Région».

Enfin, Yverdon Sport a ouvert la dernière porte lundi, celle flanquée de l’inscription «administratif». Pour mettre derrière lui cette ultime quête, le leader de Promotion League avait besoin de sa licence. L’annonce est tombée sans s’apparenter le moins du monde à une surprise: oui, la Swiss Football League a autorisé les Verts à évoluer en deuxième division la saison prochaine. C’est donc acté à un bon 90%: YS retrouvera enfin la Challenge League à la fin de l’exercice.

«Cette licence, c’est une belle surprise, et surtout une jolie récompense pour l’immense travail effectué pour parvenir à l’obtenir» Olivia Doglia, président d’Étoile Carouge

Les 10% de doute, c’est Étoile Carouge qui les fait planer. Parce que les pensionnaires de la Fontenette ont également décroché le précieux sésame. Un joli tour de force, ceux-ci ayant remis pour la première fois depuis leur remontée un dossier à la SFL. «C’est une belle surprise, et surtout une jolie récompense pour l’immense travail effectué pour parvenir à l’obtenir», apprécie le boss du club Olivier Doglia.

Les Stelliens ne peuvent s’accrocher qu’à un seul espoir: celui de rattraper Yverdon au classement. Schaffhouse (actuel 5e de CL) a beau être le seul des 23 demandeurs de licence à avoir été recalé en première instance, si son recours ne devait pas améliorer sa situation, il serait remplacé la saison prochaine par le dernier de Challenge League, alors repêché. Et non par le 2e de Promotion League. Carouge n’est de toute façon pas pressé. Et désormais, il sait comment s’y prendre pour boucler un dossier qui convienne à la SFL.

