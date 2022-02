Magie de la Coupe de Suisse – «Carouge ne va pas parquer le bus!» Geoffrey Tréand, l’adjoint de Thierry Cotting, parle de ce quart de finale contre Saint-Gall, ce mercredi soir. Un nouvel exploit? Daniel Visentini

En huitièmes de finale, Mathis Magnin, Babacar Dia et les Carougeois avaient réussi un exploit mémorable en éliminant le FC Bâle. Au tour de Saint-Gall? KEYSTONE

Répété, le miracle n’en est plus un. Pour avoir éliminé Winterthour et Bâle, Étoile Carouge n’est plus seulement ce «petit» de Promotion League, mal classé, capable de hisser son niveau un jour, un seul. Il est devenu autre chose. Au moins en Coupe de Suisse, et c’est exactement ce que cette place en quart de finale indique. Saint-Gall le sait bien: les Brodeurs ont «espionné» Carouge sous tous les angles pour éviter la mauvaise surprise.