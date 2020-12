EuroCup de water-polo – Carouge Natation a pris son courage à une main Néophyte de la compétition, le club genevois dispute ce week-end à Aix-en-Provence un tournoi de haut niveau grâce à une opération de financement participatif. Grâce aussi et malgré le Covid. Pascal Bornand

Tommaso Gazzini et ses coéquipiers carougeois vendront chèrement leur peau à Aix-en-Provence. LDD

C’est une belle histoire, presque un conte de Noël avant l’heure, un pied de nez au Covid. Les poloïstes de Carouge Natation s’en vont disputer ce week-end un tournoi qualificatif de l’EuroCup à Aix-en-Provence. Dans leurs bagages, ils emportent un caleçon et un bonnet de bain, des masques de protection et la panoplie du Petit Poucet. Car, face à des adversaires aussi huppés que l’équipe locale ou les Grecs de Vouliagmeni, leur défi apparaît immense. «Et alors? On n’a rien à perdre, réagit Massimo Castrilli, le directeur sportif du club. Pour nous, c’était une aubaine. Vivre une telle expérience, ça ne se refuse pas.»