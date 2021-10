Football – Promotion League – Carouge mesure l’effet pervers de la Coupe Brillants vainqueurs de Winterthour il y a quinze jours, les Stelliens ont de la peine à décoller en championnat. André Boschetti

Thierry Cotting attend de ses joueurs une vive réaction après les deux défaites consécutives que vient de connaître Étoile Carouge. JEAN-LUC AUBOEUF

Bon quatrième de Promotion League lors de ses deux derniers exercices, on attendait d’Étoile Carouge qu’il confirme son statut, cette saison. Un espoir qui tarde à se concrétiser alors que l’on approche déjà du tiers du championnat. D’autant plus que les Stelliens restent sur deux défaites consécutives, dont un sec et sonnant 3-0 concédé dimanche dernier à Bienne. «Ce match a été un peu spécial, explique Thierry Cotting. Nos trente premières minutes avaient été bonnes avant que l’on offre l’avantage à nos adversaires sur un autogoal alors qu’il n’y avait aucun danger.»