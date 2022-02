Football – Carouge logiquement sorti par Saint-Gall

Nicolas Jacquier est journaliste à l’agence Sport-Center depuis 2018. Il couvre principalement le football, qu’il suit depuis sa formation au quotidien genevois Le Courrier. Après six ans passées au journal La Suisse, il rejoint la rubrique sportive du Matin en 1996. Il aime le cinéma, la peinture, les couleurs du noir et blanc et la richesse des rencontres humaines. Plus que les chiffres bruts, il lui plaît de découvrir l’envers du décor.