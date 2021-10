Aménagement public – Carouge: l’extension de la zone piétonne est repoussée Une pétition demandait de réaliser les travaux après les fêtes de fin d’année. Caroline Zumbach

La première étape de la piétonnisation du centre carougeois a été terminée en 2015 au nord de la place du Marché et à la rue Saint-Joseph. OLIVIER VOGELSANG

Les travaux d’extension de la zone piétonne de Carouge auraient dû débuter au mois d’octobre. Ils seront finalement reportés à janvier. Ce changement de calendrier est dû à une pétition munie de 88 signatures déposée à la mairie en septembre.

Dans ce texte, des commerçants de la rue Saint-Joseph priaient les autorités de remettre les travaux à une date ultérieure, «idéalement à janvier et février 2022». «Cette demande est motivée par le fait qu’octobre et novembre sont des mois cruciaux pour nos commerces, indique le document. C’est le moment des repérages et des commandes qui préparent la saison des Fêtes.» Les signataires font part de leurs craintes que les interventions prévues sur la rue n’entravent gravement les conditions de travail des commerces, déjà mis à mal par la crise sanitaire.