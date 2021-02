Aides financières – Carouge lance ses bons solidaires Les habitants qui en feront la demande bénéficieront d’une aide de 20 francs dès la réouverture des commerces. Caroline Zumbach

Les bons d’achat seront valables dans tous les commerces, restaurants et associations carougeoises. Pierre Abensur

La Cité sarde emboîte le pas à d’autres municipalités en lançant à son tour des bons d’achat solidaires à utiliser aussi bien dans les petits commerces et artisans locaux (restaurants compris) qu’auprès des associations culturelles et sportives de la commune. But de l’opération: soutenir l’économie locale.

«La Commune espère que cette opération pourra générer entre 1 et 1,2 million de francs d’achats à Carouge.»

Disponibles au guichet «Carouge à votre service» ou téléchargeables sur le site internet de la commune dès la réouverture des commerces, des bons de 20 francs seront offerts à tous les habitants qui en feront la demande. Ces derniers pourront également acheter des bons dont le montant sera majoré de 20% par la Mairie, dans la limite du montant maximal prévu et pour un maximum de 200 francs par personne.