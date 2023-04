Deuxième tour des élections au Conseil d’État – Carouge et Onex pourraient perdre une magistrate Dans ces communes, les partis se préparent à la succession d’Anne Hiltpold et de Carole-Anne Kast en cas d’élection au gouvernement cantonal. Caroline Zumbach

Anne-Hiltpold devra quitter la mairie de Carouge si elle est élue au Gouvernement cantonal. STEEVE JUNCKER-GOMEZ

Alors que le deuxième tour des élections au Conseil d’État se jouera dans un mois, deux communes genevoises pourraient voir leur avenir bouleversé. En effet, la PLR Anne Hiltpold et la socialiste Carole-Anne Kast ont toutes deux leurs chances d’entrer au gouvernement cantonal. Et de quitter par conséquent leurs postes respectifs de conseillère administrative de Carouge et Onex.