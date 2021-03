Patrimoine – Carouge dit non au projet d’immeuble remplaçant la chapelle La paroisse évangélique de la Cité sarde publie la maquette de son projet alors que la Municipalité a donné un préavis négatif. Sophie Simon

La maquette du projet qui montre le futur bâtiment (au centre, au croisement des rues) dans son environnement a été soumise à la Commission d’architecture le 16 mars 2021. Didier Jordan

C’est non, et ce n’est pas une grande surprise. La Ville de Carouge a donné un préavis négatif à la demande d’autorisation de construire un immeuble à la place de la chapelle évangélique de la rue du centenaire. «Nous avons un mandat clair du Conseil municipal de tout entreprendre pour préserver cette chapelle, explique Sonja Molinari, conseillère administrative en charge du dossier. Il nous semble important de préserver ce lieu qui fait partie intégrante d’un ensemble historique remarquable. Le projet actuel s’éloigne assez fortement du projet original, le gabarit a augmenté et la façade n’est plus alignée sur les autres maisons.» Le Département du territoire, lui, ne s’est pas encore prononcé.