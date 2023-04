Élection au Conseil d’État – Carole-Anne Kast: «Je suis tout sauf une personne dogmatique!» Après quinze ans à l’Exécutif d’Onex, la candidate socialiste mise sur son expérience, son pragmatisme et sa forte personnalité pour être élue au Conseil d’État. Sophie Davaris Laurence Bezaguet

Genève le 20 avril 2023, Tribune de Genève, Carole-Anne Kast, candidate au Conseil d'Etat. «Tous ceux avec qui j’ai participé à des négociations entre les communes et l’État vous diront que je suis très pragmatique, toujours en train de chercher des solutions. Tenace, j’ai beaucoup de peine à me dire qu’il n’y a pas de solutions.» © Georges Cabrera Georges Cabrera.

Qui est Carole-Anne Kast? Corrigeant l’image que l’on peut avoir d’une femme de tête très ancrée à gauche et un brin rigide, la candidate socialiste au Conseil d’État se dit pragmatique, ouverte à la critique et toujours à la recherche de solutions. Forte d’une longue expérience politique, tant au Législatif qu’à l’Exécutif, la quadragénaire est convaincue qu’elle peut contribuer à améliorer la vie des Genevoises et des Genevois, en rétablissant une certaine justice sociale dans le canton. En commençant par réformer la politique du logement.