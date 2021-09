Élections cantonales de 2023 – Carole-Anne Kast affiche son ambition pour le Conseil d’État La conseillère administrative d’Onex annonce qu’elle sera candidate à la candidature socialiste. Eric Budry

Carole-Anne Kast, photographiée en 2018. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le 28 septembre, lors d’une assemblée générale, le Parti socialiste d’Onex a décidé de soutenir la candidature interne de la conseillère administrative Carole-Anne Kast pour l’élection du Conseil d’État en 2023. Elle est la première personne, tous partis confondus, à annoncer officiellement son intérêt pour la fonction.

«La socialiste a déjà tenté par deux fois d’accéder au Conseil d’État (2012 et 2017), mais a échoué à obtenir l’investiture de son parti.»

La section onésienne écrit être certaine, au vu de ses compétences, de son expérience et de ses nombreux engagements politiques et associatifs, «des chances de réussite de sa magistrate». C’est pourquoi l’assemblée a d’ores et déjà désigné Ludovic Boyer, conseiller municipal, dans la perspective de lui succéder au Conseil administratif d’Onex.