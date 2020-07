Faune à Vallorbe – Carnet rose à Juraparc Durant le confinement, plusieurs animaux sont nés au Mont d’Orzeires. Un concours est lancé pour baptiser un faon. Antoine Hürlimann

Le public doit deviner le sexe du nouveau-né et le baptiser. Plusieurs récompenses sont en jeu. D.R.

Juraparc est en fête. Après une période difficile due à la pandémie du nouveau coronavirus, le parc animalier du Mont d'Orzeires tourne à nouveau à plein régime. Par ailleurs, plusieurs naissances sont annoncées par la structure dans sa dernière newsletter.

Les bisons ont agrandi leur troupeau ce printemps. D.R.

Petit florilège: la biche Bambi a donné naissance à un faon fin mai. Juraparc en appelle à l’imagination de ses visiteurs pour baptiser la bête et deviner son sexe par le biais de son site internet. Un bon d’une valeur de 50 francs à dépenser dans le restaurant du parc et quatre entrées gratuites sont en jeu. En outre, plusieurs cabris et bisonneaux ont aussi vu le jour ce printemps.

Les visiteurs pourront aussi rencontrer de tout jeunes cabris. Thierry Nicolet

À l’instar des animaux, l’équipe de Juraparc n’a pas chômé durant le confinement. «C’était l’occasion de rénover, réparer, repeindre, assainir le parc ainsi que ses alentours», explique l’institution vallorbière. Ainsi, l’entrée de l’enclos des chèvres a été complètement rafraîchie. Des dalles en caoutchouc ont été posées sur la place de jeux, l’abri des cerfs a été amélioré et de nouveaux nichoirs ont été installés dans le poulailler. Le parc animalier et son restaurant seront ouverts tous les soirs entre le 17 juillet et le 30 août.