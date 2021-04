Football – Carlos Varela: «La situation du FC Bâle me fait mal» L’ancien joueur du FCB évoque la descente aux enfers de son ancien club et son éviction du Servette FC, voici six mois. Simon Meier

Mouvement de protestation contre le président Bernhard Burgener, le 10 mars sur la Barfüsserplatz, là où les supporters avaient l’habitude de fêter les triomphes du FCB. Nicole Pont / Tamedia AG

Carlos Varela a porté le maillot du FC Bâle au tournant du siècle (1999-2004). Il y a vécu l’inauguration du Parc Saint-Jacques, il y a fêté le titre national de 2002, annonciateur d’un règne désormais déchu. Détrôné par YB en 2018, le FCB ne cesse de se lézarder. Aujourd’hui, alors que Bernhard Burgener et David Degen se livrent à une guéguerre sans merci concernant l’actionnariat du club, la faillite est à la fois sportive et politique, humaine et structurelle. Il n’est pas sûr que le remplacement de l’entraîneur Ciriaco Sforza par son ex-assistant Patrick Rahmen, opéré mardi, n’éteigne l’incendie.

Le FC Bâle en flammes, triste 5e de Super League, que cela vous inspire-t-il?