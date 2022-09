US OPEN – Carlos Alcaraz: «Je vais me battre pour en remporter d’autres» Encore auréolé de son triomphe, l’Espagnol a dit toute sa fierté, avant d’expliquer qu’il ne comptait surtout pas s’arrêter en si bon chemin. AFP

Carlos Alcaraz fait un bisou à son premier trophée majeur. La collection est a priori appelée à s’agrandir. Getty Images via AFP

Carlos Alcaraz est revenu sur son triomphe à l’US Open, dimanche soir en conférence de presse, au terme d’une quinzaine new-yorkaise qu’il a marquée de son empreinte.

Que ressentez-vous après cette première victoire en Grand Chelem, assortie de la place de no1 mondial?

C’est dingue. Je n’aurais jamais imaginé y parvenir à 19 ans. Tout est arrivé si vite. C’est incroyable. J’en rêve depuis que je suis enfant, depuis que j’ai commencé le tennis. Alors soulever ce trophée c’est magnifique. C’est incroyable de laisser une trace dans l’histoire. Mais ce qu’a réussi le Big 3 (ndlr: Federer, Nadal, Djokovic), se maintenir à ce niveau pendant vingt ans, est encore plus difficile. Je ne veux pas me comparer à eux, je les admire. J’ai une grande marge de progression du point de vue du mental, du tennis, du physique, de tout. Mon premier titre en Grand Chelem et la place de no1 sont arrivés très vite, mais je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort. Je dois progresser.

Ce nouveau statut va-t-il vous changer?

Je reste le même garçon, je vais continuer de sortir dans la rue dans mon village, de saluer les gens. Je suis fier d’être d’El Palmar, d’être de Murcie et d’être espagnol. Bien sûr, il va m’arriver plein de choses dont je n’aurais pas imaginé qu’elles m’arrivent à 19 ans, mais me connaissant, je n’aurai pas de mal à garder les pieds sur terre. Je vais rester le même garçon, avec ses amis et sa famille. En rentrant en Espagne, j’irai voir mes amis, ma famille et je serai comme toujours. Je ne penserai qu’à fêter ça avec eux, rien d’autre. En ce qui concerne le tennis, il est évident que je veux continuer à travailler, à remporter des titres, rester longtemps le plus haut possible dans la hiérarchie, comme l’a fait le Big 3. Et pour cela, je ne dois pas m’arrêter, je dois continuer de travailler.

«Je vais rester le même garçon, avec ses amis et sa famille.» Carlos Alcaraz

Vous avez répété que vous rêviez d’être no1, de gagner un Grand Chelem. A partir de quand avez-vous cru cela possible?

Honnêtement, depuis que j’ai remporté le Masters 1000 de Miami. Après cela, j’ai gagné plusieurs grands matchs d’affilée (ndlr: il avait éliminé Nadal, Djokovic et Zverev coup sur coup à Madrid pour y remporter le tournoi) et je me suis dit que j’étais capable d’avoir un Grand Chelem entre les mains. Mais avant Miami, je pensais que je devais encore grandir. Je savais que j’étais capable de faire de bons résultats en Grand Chelem, mais pas au point de devenir champion.

Votre appétit s’est-il aiguisé?

Pour l’instant, je profite du moment. Je savoure le fait de tenir cette coupe dans les mains. Mais bien sûr, j’en veux d’autres! Je veux rester au top de nombreuses semaines, j’espère de nombreuses années. Je vais travailler dur après ces deux semaines extraordinaires et je vais me battre pour remporter encore d’autres trophées comme celui-ci.

