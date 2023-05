Tennis – Carlos Alcaraz assuré de redevenir No 1 mondial pour Roland-Garros Le prodige espagnol n’avait besoin que d’un match à Rome pour ravir le trône à Novak Djokovic. Et il s’est qualifié pour le 3e tour après avoir dominé son compatriote Albert Ramos.

Carlos Alcaraz ici en action samedi au Foro Italico. Getty Images

L’Espagnol Carlos Alcaraz n’a pas raté ses débuts sur la terre battue de Rome avec une victoire maîtrisée contre son compatriote Albert Ramos (72e) et la reconquête de la place de No 1 mondial avant Roland-Garros (18 mai-11 juin).

L’«homme à battre» sur l’ocre actuellement en l’absence de Rafael Nadal, selon le sextuple vainqueur et tenant du titre du Masters 1000 de Rome Novak Djokovic, s’est joué de la pluie tombée drue sur la capitale italienne pour signer sa vingtième victoire en 21 matches sur terre battue en 2023.

Exempté du 1er tour, le prodige de 20 ans a certes commencé son aventure romaine en perdant sa mise en jeu, mais il a rapidement haussé le rythme pour mater Ramos en 1h26 (6-4, 6-1).

Celui qui vient de remporter coup sur coup les tournois de Barcelone et de Madrid dispute pour la première fois le tournoi romain, où il apparaît comme le principal rival de Djokovic sur le chemin d’un éventuel septième sacre.

C’est la première fois de l’année que tous les deux participent à un même tournoi et les tifosi rêvent déjà d’un duel de titans, qui ne pourrait avoir lieu qu’en finale, le 21 mai, à une semaine du début de Roland-Garros.

«Être No 1, c’est génial. L’être dans un Grand chelem, à Roland-Garros, c’est quelque chose de fou» Carlos Alcaraz

À Paris, Alcaraz arrivera en No 1 mondial, place qu’il occupera à coup sûr dans le prochain classement ATP, après Rome. Le jeune Espagnol n’avait en effet besoin que de jouer un match au Foro Italico pour passer devant Djokovic, qu’il talonnait au dernier classement.

En tant que tenant du titre, «Nole» pourra au mieux conserver ses points actuels, en cas de nouveau succès, alors qu’Alcaraz, absent l’an dernier en Italie, a déjà engrangé assez de points pour le dépasser et retrouver la place de N.1 qu’il a déjà occupée régulièrement depuis sa victoire à l’US Open l’an dernier.

«Être No 1, c’est génial. L’être dans un Grand chelem, à Roland-Garros, c’est quelque chose de fou, je n’aurais pas pu y croire il y a quelques années, a commenté Alcaraz. Mais pour être honnête, cela ne change pas grand-chose d’être tête de série No 1 ou No 2. Je dois juste être concentré sur le tournoi, sur mon jeu», a-t-il ajouté.

L’Espagnol était satisfait d’avoir maîtrisé son compatriote Ramos dans des «conditions qui n’étaient pas faciles, avec de la pluie toute la journée». «Je ne savais pas si j’allais jouer, ou non, c’était dur», a-t-il souligné à l’issue d’un match disputé dans l’après-midi sous une petite bruine, incomparable toutefois avec la forte pluie de la mi-journée.

L’Espagnol rencontrera au 3e tour le Hongrois Fabian Marozsan (135e mondial) ou le Tchèque Jiri Lehecka (39e).

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.