Tennis – Carlos Alcaraz, 18 ans, a déjà tout d’un grand Successeur annoncé de Rafael Nadal, le prodige espagnol Carlos Alcaraz a éliminé le No 3 mondial Stefanos Tsitsipas au terme du plus beau match de l’US Open, jusqu’ici. Jérémy Santallo

Carlos Alcaraz (à gauche) au filet à l’heure des salutations avec Stefanos Tsitsipas. AFP

C’est beau d’assister à la naissance d’un champion. À 18 ans, Carlos Alcaraz a fait une entrée fracassante dans le monde des géants, vendredi, en remportant la plus belle victoire de sa jeune carrière sur le plus grand court de tennis au monde, le Arthur Ashe Stadium. Au terme du plus beau match de la quinzaine jusqu’ici à l’US Open, l’Espagnol a éliminé l’un des outsiders du tournoi, le No 3 mondial Stefanos Tsitsipas, battu 6-3 4-6 7-6 (7/2) 0-6 7-6 (7/5) après un plus de 4 heures d’une bataille palpitante.

Cette rencontre du 3e tour a connu plusieurs temps forts. Balayé par Alexander Zverev (Acapulco), Rafael Nadal (Madrid) et Daniil Medvedev (Wimbledon) cette saison, le gamin d’El Palmar a cette fois donné de la voix d’entrée pour son quatrième affrontement face à un joueur du top 10. Monté sur ressorts, il a asphyxié le Grec et vite mené 6-3 3-0. Dos au mur, Tsitsipas a alors changé d’attitude soudainement et retrouvé son jeu porté vers l’avant. Il a égalisé à une manche partout avant de s’envoler dans la troisième (5-2). Et là…

