Noms de rues et de lieux – Carl Vogt perdra-t-il son université?

Noms de rues et de lieux

Frédéric Giraut n’a pas à chercher bien loin pour débusquer un sujet d’étude. Il lui suffit d’examiner son adresse professionnelle: 66, boulevard Carl-Vogt. Le professeur en sciences de la société coordonne les activités d’une chaire en toponymie inclusive fraîchement créée à l’Université de Genève sous les auspices de l’Unesco. Intitulée «Dénommer le monde», elle se consacre à un domaine de recherche international nouveau, qui examine la manière dont les lieux sont nommés et parfois, renommés.

«Ce processus recèle des enjeux politiques, culturels et sociaux. S’intéresser au mécanisme de nomination des territoires et des figures géographiques permet de prendre conscience de ces enjeux qui ont trait au genre, à la visibilité des minorités, aux langues et aux savoirs autochtones», résume Frédéric Giraut. À Genève par exemple, 7% seulement des personnalités ayant donné leur nom à une rue sont des femmes. Ce n’est pas anodin.