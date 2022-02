Commerce de seconde main – Caritas Genève donne un nouvel élan à ses boutiques Concept revu, appellation modifiée et belle affluence lors de l’inauguration de La Recyclerie, ce 28 février à Chêne-Bourg. Xavier Lafargue

Visiblement, la réouverture de la boutique Caritas de Chêne-Bourg, fermée depuis de longs mois, était très attendue. Dès 10 heures ce lundi, cette dernière a été prise d’assaut. Une clientèle de tous âges, avide de petits prix et de produits de seconde main, qui a découvert le nouveau logo créé par l’institution caritative, La Recyclerie. Un nom et un coup de neuf dont bénéficieront dès cette année ses autres espaces de vente.

«Le secteur de la seconde main s’ouvre de plus en plus à des gens qui ne sont pas précarisés mais veulent modifier leurs habitudes d’achat.» Camille Kunz, directeur Réseau de vente de Caritas Genève

Ce qui change est d’abord visible. Certes, cette caverne d’Ali Baba propose toujours vêtements, jouets, ustensiles de cuisine, sacs, livres et bibelots en tous genres, fruits des dons reçus par Caritas Genève. Mais ce bric-à-brac est désormais bien ordonné et l’esthétique du lieu a été totalement revue.

Tout est à vendre!

«Le magasin est entièrement conçu en utilisant nos propres ressources, des matériaux de récupération qui nous ont servis pour fabriquer, par exemple, les étagères. Ici, tout est à vendre, y compris les meubles sur lesquels sont entreposés nos produits. Nous parions sur la qualité, mais toujours à des prix modiques», souligne Rosa Vitanza, responsable régionale et formatrice en technique de vente.

Gestion plus professionnelle

En ce jour de réouverture, Salematou Devaud a l’œil à tout pour satisfaire ses clients. La nouvelle responsable de La Recyclerie de Chêne-Bourg incarne le concept mis en place par Caritas Genève. En effet, ce seront désormais des professionnels de la vente qui géreront ces boutiques.

«Pour moi, c’est un nouveau départ et un grand défi, mais j’adore ça, lance-t-elle avec un large sourire. J’étais en réinsertion quand Caritas m’a donné ma chance. J’ai pu me former à la vente et passer mon CFC.» Son vœu le plus cher? «Que les clients se sentent un peu comme à la maison, et qu’il y ait des couleurs, du soleil!»

Habitudes d’achat

«La concurrence s’accroît dans le commerce de seconde main», relève Camille Kunz, directeur EsFOR (Espace de formation et d’insertion professionnelle) et Réseau de vente de Caritas Genève. «Ce secteur s’ouvre à des gens qui ne sont pas précarisés, mais modifient leurs habitudes d’achat, en gaspillant moins tout en faisant un geste social. Dès lors, il nous fallait revaloriser nos espaces de vente. Leur gestion sera assurée par des gens diplômés, mieux à même d’encadrer les apprentis et les personnes en réinsertion qui y travaillent.»

À terme, l’institution espère aussi augmenter le chiffre d’affaires de ses boutiques, «car n’oublions pas que les bénéfices sont reversés dans l’institution, soit dans le social», précise Camille Kunz.

