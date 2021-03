Entraide en Suisse – Caritas a récolté plus de 34 millions de dons en 2020 Durant l’année 2020, frappée par la crise du coronavirus, Caritas a récolté plus de 34 millions de dons, soit une augmentation de 22%.

L’œuvre d’entraide Caritas a récolté 22% de dons supplémentaires en 2020. Keystone

Caritas a récolté 34 millions de francs de dons supplémentaires l’an dernier. Cette hausse de 22% par rapport à l’année précédente s’explique notamment par le programme d’aide mis sur pied pour lutter contre les effets provoqués par le coronavirus.

Les rentrées de l’œuvre d’entraide ont atteint 133,9 millions de francs, tandis que les dépenses se sont élevées à 124,9 millions de francs, indique Caritas jeudi dans un communiqué.

Les contributions de la Chaîne du Bonheur (12,5 millions) et d’autres organisations internationales se sont élevées à 33,4 millions de francs. Particuliers, fondations, entreprises, cantons et communes ont fait des dons à hauteur de 34 millions de francs. Les propres revenus de Caritas s’élèvent à 11,9 millions. À cela s’ajoutent 54,6 millions de francs versés par le secteur public, de donateurs et d’autres partenaires institutionnels pour des projets de coopération au développement.

Grande campagne

La majeure partie de cette somme est destinée au programme d’aide de Caritas consacré au coronavirus en Suisse. Dans le cadre de la plus grande campagne d’aide jamais menée par l’œuvre d’entraide, plus de 100’000 personnes en Suisse ont été soutenues.

Près de 50 millions de francs ont été consacrés à des projets et programmes de coopération internationale, notamment des projets d’aide d’urgence en Syrie, au Liban suite à l’explosion survenue en août et en Afrique de l’est lors des invasions de criquets.

ATS