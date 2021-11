Festivals de l’été 2022 – Caribana affiche (déjà) les couleurs Après deux années blanches, le rendez-vous de Crans-près-Céligny entend bien fêter sa 30e édition en juin prochain, avec Fatboy Slim, Mika, The Offspring et Maes. Francois Barras

Fatboy Slim, pionnier du big beat et roi du bon goût, sera le 17 juin sur la scène de Caribana.

Vous êtes prévenus: ce mois de novembre aura des allures de starting-block. Après deux années blanches, les festivals n’attendront pas plus longtemps pour annoncer leurs programmes les uns après les autres. Alors que Paléo dégainera le sien le 23 novembre, son voisin Caribana, qui avait voulu y croire jusqu’au bout en 2020, a dévoilé son menu en primeur, privilège normal pour qui débute traditionnellement la valse estivale des rendez-vous musicaux. Jamais l’été n’aura été si proche – mais entre deux, il y aura eu les cadeaux de Noël…

Les sapins romands et alentour pourront ainsi s’habiller de billets d’entrée pour The Offspring (unique tête d’affiche avec Maes à demeurer de la programmation 2020), Mika, Louane, Fatboy Slim, tous à retrouver sur la grande scène du festival de Crans-près-Céligny du 15 au 19 juin 2022.

Tous styles

Comme à son habitude, la manifestation vise très large et donne à chacune de ses soirées une teinte particulière, rock le mercredi avec notamment Powerwolf et Promethee pour accompagner les vétérans du punk californien; pop et chanson le jeudi avec aussi Klischée entre Mika et Louane; electro le vendredi avec Meduza et Riton, afin de donner un coup de jeune à la recette big beat de Fatboy Slim; samedi rap avec une jolie brochette de tchatcheurs français: Maes, PLK et Soso Maness.

E-sport

Dimanche, le festival vise à nouveau les familles et tente l’«e-Caribana», concept autour de l’e-sport avec l’organisation d’un tournoi de «Super Smash Bros Ultimate» ouvert aux professionnels et aux amateurs. Un concert clôturera ce jour-là la 30e édition.

Ouverture de la billetterie mercredi 10 novembre à 11 h. Conditions sanitaires d’accès non précisées car pour l’heure inconnues – il reste huit mois avant la fête…

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.