Dès Fr. 5’350.– | 11 jours | Du 19 au 29 juin 2022 – Les villes italiennes et Malte, sur les traces de Caravage Rome, Naples, Catane, Syracuse et Malte à travers le parcours de vie du grand maître italien.

Les villes italiennes et Malte, sur les traces de Caravage

Rome – Naples – Catane – Syracuse – Malte

Du 19 au 29 juin 2022 (11 jours)

Voyage en petit groupe de 8 à 14 personnes maximum

Le parcours de vie du grand maître italien est une occasion passionnante de découvrir les grandes cités italiennes à travers le prisme de l’art et de l’histoire, là même où le peintre laissa une trace de son génie.

Entre musées et chapelles, galeries et palais, nos guides vous feront découvrir les toiles majeures du Caravage et de ses contemporains.

Vous quitterez parfois aussi l’univers de la peinture pour des balades insolites dans les quartiers historiques.

Accompagnement par Robert Dompnier et des guides conférenciers locaux.

Au programme Afficher plus Rome , principale étape du voyage, l’occasion d’admirer ses peintures les plus emblématiques. Notamment à la galerie Borghese, à l’église Santa Maria del Popolo, ou à l’église Saint-Louis-des-Français. Vous plongerez aussi dans l’univers de la Rome antique lors d’excursions à la Villa d’Hadrien et aux marchés de Trajan.

Naples , où le peintre en exil réalisa un chef-d’œuvre : les Sept œuvres de la Miséricorde. En parcourant les ruelles napolitaines, vous le constaterez, le charme de la ville tient aussi dans ses trésors d’architecture.

La Sicile , qu’il rejoignit à la fin de sa vie, où vous découvrirez deux joyaux de l’art baroque sicilien : Catane et Syracuse.

Malte, que l’on rejoint en ferry, clôturera ce périple. Vous ne manquerez pas de visiter La Valette où se trouve la plus grande toile du peintre : La Décollation de saint Jean-Baptiste. Voir le programme complet

Prix par personne

Prix par personne en chambre double: Fr. 5’350 .–

Supplément chambre individuelle: Fr. 1’150 .–



Détail des prestations Afficher plus Le prix comprend: les vols Genève – Rome, Naples – Catane, et Malte - Genève (en classe éco) ;

le trajet en train Rome – Naples (1 ère classe) ;

tous les transferts, dont le ferry Pozzalo – La Valette ;

l'hébergement en hôtels 4* ;

les entrées des sites ;

la demi-pension ;

l’accompagnement sur tout le circuit par Robert Dompnier ;

des guides conférenciers francophones locaux dans chaque ville. Le prix ne comprend pas: repas du soir, boissons,

assurance annulation.

Renseignements et programme complet :

Au Tigre Vanillé

Anne-Sophie Silvan

anne-sophie@autigrevanille.ch

022 817 37 38