SPECTACLES | 25% de réduction – Cappella Genevensis Afin de promouvoir la création artistique genevoise sur le plan national et international, Cappella Genevensis propose des événements associant musique vocales, création contemporaine et patrimoine.

Work in progress Gaelle Marcel

En associant musique classique, création et patrimoine architectural de Genève, les concerts et spectacles de la Cappella Genevensis permettent d’allier le plaisir de la musique vocale ou de l’opéra à des cadres somptueux comme le Victoria Hall, La Chapelle des Macchabées / Cathédrale Saint-Pierre, Collège Calvin / Salle Frank-Martin, Église St-Germain.



Les productions signées Cappella Genevensis, associent ainsi avec originalité expositions culturelles, bar éphémère et concert, en partenariat avec les fondations Baur, Zoubov, Barbier-Mueller, le MIR, galeries AVV.

Au programme musical de la saison, Handel, Vivaldi, Zelenka, Purcell...



Les spectacles durent environ une heure, avec un bar à champagne avant ou après le concert pour un moment de convivialité.