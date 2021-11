Basketball – Capela et les Hawks sont tombés sur plus forts qu’eux Atlanta s’est incliné à domicile contre le Utah Jazz, qui a signé sa septième victoire en huit matches. Quatrième «double double» de suite pour Clint Capela. AFP/Sport-Center

Clint Capela: une défaite à s’en arracher les cheveux, visiblement. AFP

Les Lakers, sans LeBron James, ont gaspillé 19 points d’avance et perdu contre Oklahoma City jeudi en NBA, pendant que le leader Utah s’imposait à Atlanta et que les Suns, pourtant dans la tourmente après des allégations de racisme et de sexisme, battaient Houston.

La journée s’est mieux finie qu’elle n’avait commencé à Phoenix, où le propriétaire de la franchise Robert Sarver fait face à des allégations de racisme et de sexisme proférées dans une enquête d’ESPN. Le dirigeant nie en bloc, mais la NBA a décidé de s’emparer de l’affaire et a ouvert une enquête.

L’équipe d’Arizona est tout de même parvenue à se concentrer sur le basket, sans trop de difficulté face aux Rockets (123-111). Devin Booker a été déterminant (27 pts, 9 rbds), Chris Paul très actif (9 pts, 13 passes, 5 interceptions).

Phoenix (4-3) grimpe à la 5e place à l’Ouest, juste devant les Lakers, victimes du come-back du Thunder (107-104) qui était mené (44-25) au 2e quart-temps. Privés de James, blessé aux abdominaux et indisponible pour une semaine au moins, les Californiens ont perdu pied dans le money time, à l’image de ce ballon perdu et de ce shoot derrière l’arc manqué par Russell Westbrook (27 pts, 10/23 aux tirs, 6 rbds, 5 passes) durant les vingt dernières secondes.

Sept sur huit pour Utah

Plus tôt, Utah avait enregistré une septième victoire en huit matches à Atlanta. Sans Donovan Mitchell (cheville), le Jazz a pu s’appuyer sur son remplaçant de luxe, Jordan Clarkson (30 pts). Les cadres ont aussi répondu présents, à l’image de Bojan Bogdanovic (23 pts), Joe Ingles (19 pts, 5/6 derrière l’arc) et Rudy Gobert (13 pts, 15 rbds, 3 passes).

Côté Hawks, qui ont craqué dans le dernier quart-temps (41-24), Trae Young (21 pts, 7 passes) a été le seul à surnager. Le pivot genevois Clint Capela a été le joueur le plus utilisé dans son équipe (35’54’’). Il a inscrit 13 points (4 sur 8 au tir et 5 lancers francs sur 6). Il a ainsi signé son quatrième «double-double» consécutif.

Les résultats Afficher plus NBA. Les résultats de jeudi: LA Lakers – Oklahoma City 104–107. Atlanta – Utah 98–116. Miami – Boston 78–95. Detroit – Philadelphie 98–109. Phoenix – Houston 123–111.

