Basketball – Capela et les Hawks gagnent à Orlando Le pivot genevois s’est fait l’auteur d’une prestation honnête dans la salle du Magic. Sport-Center/AFP

Clint Capela et les Hawks ont le sourire. AFP

LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis étaient bien là, mais c’est le rookie Austin Reaves qui a été le héros des Lakers, arrachant mercredi soir la victoire en prolongation face aux Mavericks (107-104), dans une NBA de plus en plus perturbée par le Covid-19.

Reaves, qui effectue sa première saison en NBA après avoir obtenu un contrat à l’intersaison alors qu’il n’avait pas été drafté, a marqué un panier à trois points dans les dernières secondes de la prolongation pour offrir aux Lakers leur troisième victoire de rang.

«Il restait environ deux secondes, alors la seule chose à faire c’était de tirer», a déclaré Reaves, 23 ans, après le match, acclamé par ses coéquipiers.

«Nous n’hésitons pas à faire confiance à tout ceux qui sont sur le terrain, y compris aux débutants. Et cela a payé sur la dernière possession», a noté la superstar LeBron James à l’issue de la rencontre très disputée.

Les Atlanta Hawks de Clint Capela sont, eux, allés s’imposer par douze points d’écart (111-99) dans la salle de l’Orlando Magic. Aligné pendant 27’08’’, le pivot genevois a rendu une copie plutôt banale pour lui: 7 points (3 sur 7 au tir et 1 sur 1 au lancer franc), 11 rebonds, 4 passes décisives et 2 blocks.

Les résultats Afficher plus NBA. Les résultats de mercredi: Utah – LA Clippers 124–103. San Antonio – Charlotte 115–131. Portland – Memphis 103–113. Sacramento – Washington 119–105. Denver – Minnesota 107–124. Milwaukee – Indiana 114–99. Oklahoma City – La Nouvelle-Orleans 110–113. Cleveland – Houston 124–89. Orlando – Atlanta 99–111. Philadelphie – Miami 96–101. Dallas – LA Lakers 104–107 ap.

