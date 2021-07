Basketball – Capela et les Hawks font face à l’élimination Atlanta, le club du pivot genevois, s’est incliné à Milwaukee dans l’acte V de la finale de la Conférence Est des play-off de NBA. Il est mené 3-2 dans la série.

Clint Capela (15) est débordé par Khris Middleton. AFP

Privés de leur superstar Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks ont quand même largement dominé les Atlanta Hawks lors du match No 6 de la finale de la Conférence Est (123-112), dans la nuit de jeudi à vendredi. Le club du Wisconsin n’est désormais plus qu’à une seule victoire de sa troisième finale NBA.

Auteur de plusieurs dunks rageurs tôt dans la partie, Brook Lopez a été à la proue de l’attaque des Bucks. Prenant ses aises sous l’arceau pendant toute la partie, le pivot espagnol a fini avec 33 points, plus haut total de son équipe.

Le vétéran de 33 ans aura ainsi réussi à – presque – faire oublier l’absence de Giannis Antetokounmpo, meilleur joueur NBA en 2019 et 2020, et blessé au genou mardi.

A l’inverse du match No 4, ce sont les Bucks qui ont cette fois-ci pris un très bon départ, devant leur public chauffé à blanc. Au bout d’un peu plus de six minutes seulement, l’écart s’élevait déjà à 15 points, à 22-7 alors que les Hawks ne rentraient que deux tirs dans le jeu sur 11 tentés, au cours de la même période.

Les Hawks sont parvenus à limiter l’hémorragie dans le deuxième quart-temps, mais sans jamais réussir à se rapprocher des Bucks. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à neuf points l’une de l’autre, 65-56.

Six points pour Capela

La même histoire s’est poursuivie lors des deux derniers quarts-temps, les Bucks n’ont ainsi jamais véritablement été menacés, leur avance ne descendant jamais en dessous des six points.

Artisan majeur de la victoire d’Atlanta lors du match No 4, le Serbe Bojan Bogdanovic a fini meilleur marqueur des Hawks jeudi avec 28 points, mais n’a pas permis à son équipe de rester au coude-à-coude avec Milwaukee.

Quant au pivot genevois Clint Capela, il a été crédité de six points et de huit rebonds durant les 21 minutes passées sur le parquet du Fiserv Forum.

L’acte VI aura lieu dimanche (2h30, suisse) au Farm State Arena, le domicile des Hawks.

Le résultat Afficher plus NBA. Play-off. Finales de Conférences. Est Milwaukee (3) – Atlanta (5) 123-112 Situation dans la série: 3-2 La série se dispute au meilleur des 7 matches Phoenix (Ouest) déjà qualifié pour la finale du championnat

AFP

