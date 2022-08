Revue annuelle – Cap sur le Grand Nord dans le sillage du dessin Entre illustrations et récits sensibles, une publication artistique suit les traces d’une expédition en Arctique. Philippe Muri

Un dessin de Jessica Decorvet pour «Sillages». DR

Parés pour une expédition au long cours? En compagnie des marins du Mauritius, différents auteurs ont embarqué à Reykjavik avant de pousser jusqu’à Cape York et de longer les côtes du Groenland. Chemin faisant, ils se sont arrêtés à Upernavik, à Nussuaq et à Qaanaaq, des patelins perdus dans les glaces. Leurs dessins et gravures se retrouvent dans la revue «Sillages», une élégante publication dont le deuxième numéro vient de paraître.