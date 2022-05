Cantons et Confédération vont pâtir des lourdes pertes de la BNS

Finances publiques et marchés

Un risque de pertes gigantesques pour la BNS. Au premier trimestre, près de 33 milliards de francs sont partis en fumée sur ses investissements en monnaies étrangères: actions de sociétés et obligations libellées en euros ou en dollars nourrissent son bilan à hauteur de 950 milliards. La chute des marchés financiers fait sentir ses effets. Et ce n’est peut-être qu’un début!

La distribution de bénéfices aux cantons et à la Confédération est menacée. Car la situation est en train de s’aggraver. La baisse s’est accélérée fortement sur les Bourses ces dernières semaines. «Avec la crise sanitaire et la situation en Ukraine, la BNS pourrait facilement réaliser des pertes extravagantes, dix fois plus importantes que celles du premier trimestre», prévient Sergio Rossi, professeur d’économie à l’Université de Fribourg.