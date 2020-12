Crise Covid – Canton et communes repêchent les oubliés de la culture Disquaires, libraires, éditeurs, galeristes et artistes vont recevoir une manne rétroactive de 6 millions de francs. Pascale Zimmermann Corpataux

Un soutien financier des pouvoirs publics est désormais prévu pour les libraires genevois. Ici Philippe Chabloz (à gauche) et Alain Rodari, de la librairie Le Vent des Routes, pendant la pandémie. Lucien Fortunati

Berne les avait exclus en mars, au prétexte que leur activité appartient à un secteur économique comme un autre. Ceux qui font commerce du disque (labels musicaux et disquaires), du livre (éditeurs et libraires), de l’art contemporain (galeristes), ainsi que les établissements privés d’enseignement dans le domaine culturel n’avaient jusqu’ici droit à aucun soutien des pouvoirs publics. Ils passaient sous le radar des aides étatiques.

À Genève, Canton et communes se sont vite rendu compte que le raisonnement économique avait une faille: certes, ces professionnels vendent de la culture et en vivent, mais ils sont avant tout la seule source de subsistance pour la plupart des musiciens, écrivains et artistes contemporains. Une alliance s’est donc forgée entre le Canton, la Ville, l’Association des communes genevoises et la Loterie Romande pour octroyer à ces oubliés une manne de 6 millions de francs, avec effet rétroactif.