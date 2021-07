Éditorial - Cannes revient enfin à la vie

L’ouverture de Cannes, au-delà de son caractère événementiel, est une victoire. Une lueur d’espoir qui affirme, avec toute la prudence que l’actualité continue à nous imposer, que le cinéma sort enfin de l’impasse et reprend vie après une année sous perfusion qui n’aura fait de bien à aucun secteur. Il y a un peu plus d’un an, une vidéo virale circulait sur le Net. On y voyait un sanglier trotter de nuit, tout seul, du Palais des festivals au Grand Hôtel, l’un des palaces de la Croisette. Image impensable, surréaliste.

Quelque part, il était pourtant écrit qu’on reviendrait à Cannes. Sauf qu’il y a un monde d’après et que c’est celui dans lequel ce 74e Festival s’inscrit. Soit un Cannes sous Covid, avec des contrôles stricts. Masques obligatoires, accès impossible sans schéma vaccinal ou test PCR récent, et surtout nombre de festivaliers fortement réduit.

Les hôtels n’affichent pas complet, la plupart des Asiatiques ont déclaré forfait, le Marché du film a partiellement lieu en numérique. Sauf qu’hier soir, en passant devant le palais, la cohue était comme d’habitude démente pour la cérémonie d’ouverture et la projection d’«Annette» de Carax. Comme si rien n’avait changé, au fond!

Pascal Gavillet Afficher plus Journaliste à la rubrique Culture

