Cinéma – Cannes change de dates, quelles conséquences pour les festivals suisses? Malgré le rapprochement du festival avec celui de Locarno, ce dernier conservera ses dates et se déroulera du 4 au 14 août. Pascal Gavillet

Vue du ciel, la Piazza Grande de Locarno, où le festival se déroulera du 4 au 14 août. DR

Reçu fin janvier, le communiqué était laconique mais les dates précises. Le Festival de Cannes aura lieu cette année du 6 au 17 juillet, et non en mai comme d’habitude, pour des raisons qu’on ne va pas réexpliquer. Ces nouvelles dates ne sont pas sans effet sur les festivals de cinéma de l’été, et notamment celui de Locarno, qui sera maintenu du 4 au 14 août. Soit à peine plus de deux semaines, si rien ne vient perturber ce calendrier modifié, après le grand raout cannois dont la physionomie risque de surprendre. Et environ deux semaines avant la Mostra de Venise!