Éditorial – Cannes à bout de souffle Opinion Pascal Gavillet

Deuxième femme à remporter la Palme d’or, et la première en solo, c’est-à-dire non ex aequo. Premier président noir de l’histoire du festival. Premier film de genre – soit d’horreur au sens large – à décrocher la récompense suprême. Premier film transgenre, également, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux en se pinçant légèrement. En cherchant bien, on doit sans doute en trouver d’autres.

Mais on aimerait bien, surtout, ne plus parler de statistiques, de records, de premières, et davantage de cinéma. «Titane», de Julia Ducournau, proposition provocante à défaut d’être si radicale que cela, film assez extrême pour provoquer des réactions épidermiques d’effroi ou de dégoût, a le mérite de diviser, voire de déranger. Depuis samedi soir, on continue à s’écharper, alors que le film est déjà sorti et donc visible pour ceux et celles qui désirent vérifier à quoi ressemble cet étrange objet qui a séduit Spike Lee, Mylène Farmer et les autres jurés.

Au terme d’une quinzaine particulière – parce qu’elle marquait le retour du premier festival du monde à jouer la carte du déconfinement et parce que le passeport vaccinal a considérablement changé son visage – on éprouve un sentiment d’essoufflement et d’ivresse. Cette dernière est légitime. Elle est symptomatique de chaque fin de festival, avec cette impression d’avoir vécu coupé du monde, dans une bulle privilégiée. L

’essoufflement est en revanche moins fréquent. Il résulte d’un désir de charger la barque au maximum – de films, d’infos, de stars – comme s’il s’agissait de rattraper le temps perdu de l’édition 2020 qui n’a pas eu lieu. Cette cuvée 2021 nécessitera un peu de recul. Mais l’aura-t-on, ce recul, le prochain Festival de Cannes étant annoncé dans dix mois et alors que Locarno et Venise vont débuter dans les semaines qui viennent? On l’espère malgré tout.

