Meyrin, 16 juin, 20 heures, et il fait encore 32 degrés. L’alerte canicule est déclenchée. Nous souffrons de la chaleur alors que l’été n’a pas encore débuté. Que nous réservent les mois et années à venir? Nous savons que les prévisions concernant le climat sont très pessimistes et prévoient une nette augmentation de la température dans les prochaines décennies, avec de lourdes répercussions sur l’environnement mais surtout sur notre qualité de vie et notre santé.

En ville, les plans de développement urbain doivent être adaptés en conséquence. Végétaliser nos toits, arboriser nos rues, créer des îlots de fraîcheur: quelques mesures indispensables pour que nos cités restent habitables. […]Meyrin a connu un développement urbain accru, avec l’émergence d’un nouveau quartier, les Vergers. Nous avons perdu de la «nature» – même si le lac des Vernes est né tout près […].

Cependant, à Meyrin-Village, trois nouveaux bâtiments sont en train de s’élever. Dix-huit logements et deux arcades commerciales sont ainsi prévus. Encore du béton! Tout près, la Campagne Charnaux, espace vert qui accueille, entre autres, la Fête des écoles, les festivités du 1er Août et, tout prochainement, la cérémonie de remise du Prix Wakker, ne permettra plus de répondre aux besoins de la population croissante de la commune. La charmante place de jeux qui y est attenante est déjà saturée. Les jeux d’eau et terrains de pétanque ne répondent déjà plus à la demande en période de forte chaleur.

Plantons des arbres, agrandissons les places de jeux, adaptons notre environnement urbain au changement climatique, cela dans l’intérêt de toute la population meyrinoise.

Dans les prochaines années, il faudra réaménager l’entièreté des surfaces disponibles, comme le prévoit d’ailleurs le plan directeur communal, adopté par la majorité du Conseil municipal. Pourquoi, par exemple, ne pas agrandir la place de jeux afin que l’ombre des arbres offre la fraîcheur tant recherchée? Ajouter des jeux d’eau et des places de pique-nique permettrait de fuir les appartements inadaptés aux périodes de canicule.

Malheureusement, cela ne pourrait se réaliser qu’au prix de la disparition du manège de Meyrin-Village. En 2026, son droit de superficie arrivera à échéance. Il ne reste que quatre ans pour le relocaliser. À l’heure actuelle, son avenir semble incertain, ce qui inquiète son propriétaire et le club hippique de Meyrin. En effet, après plus de quinze ans de recherches et de projets divers, aucune solution réelle n’a été trouvée à ce jour.

Face à cette inquiétude, une initiative populaire a été rédigée par l’UDC et le PLR, demandant la prolongation du droit de superficie de ce manège afin de maintenir les activités du club. On ne peut que s’étonner d’une telle démarche: une initiative communale pour sauver un club privé? Cette démarche est-elle vraiment dans l’intérêt général?

Agissons pour un réaménagement de qualité de l’espace public au cœur de Meyrin. Plantons des arbres, agrandissons les places de jeux, adaptons notre environnement urbain au changement climatique, cela dans l’intérêt de toute la population meyrinoise. Cela n’empêchera nullement le manège de Meyrin, le club hippique et nos autorités communales de chercher et, peut-être, de trouver une solution durable pour le maintien de nos activités équestres.

Esther Hartmann Afficher plus Conseillère municipale de Meyrin Cointrin, les Vert.e.s DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.