Canicule record – Il n’a jamais fait aussi chaud à Genève en août Le thermomètre a affiché 39,3 °C à Genève ce jeudi. L’eau du Rhône frôle également des températures record. Marc Renfer

Avec les températures affichées ces derniers jours, les accès à l’eau sont pris d’assaut dans le canton. BASTIEN GALLAY

Genève et ses habitants suffoquent face à des températures inédites pour un mois d’août. Avec 39,3 °C mesurés à 15 h 20 ce jeudi à la station de Cointrin, le mercure a même atteint «un record pour le nord des Alpes en Suisse», confirme Olivier Duding, météorologue chez MétéoSuisse.

Le record absolu du 7 juillet 2015 – les thermomètres avaient alors affiché 39,7 °C – n’a cependant pas été battu. Pourtant, dans la région, les valeurs historiques tombent. C’est le cas notamment à Nyon. La station de Changins a affiché 38,5 °C peu après 16 heures ce jeudi, dépassant largement le pic de 2015 (38 °C). De l’autre côté de la frontière, le mercure s’est aussi affolé: à Lyon comme à Chambéry, il a dépassé les 40 °C.

Le Rhône à 27 °C

Si l’air surchauffe, c’est aussi le cas de l’eau du Rhône, dans laquelle de nombreux Genevois tentent de se rafraîchir, comme dans tous les points d’eau pris d’assaut. Le capteur de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) installé à la Halle de l’Île a indiqué une eau à plus de 26,9 °C à 16 heures.

Une température légèrement inférieure à celle enregistrée mercredi peu après 18 heures. Avec un pic à 27,13 °C, c’est la sixième mesure la plus élevée relevée depuis 1998, selon les données historiques de l’OFEV.

La température de l’air n’est qu’un des éléments impactant la température de l’eau à la sortie du lac Léman. «Le lac est écrémé, explique Gottlieb Dändliker, inspecteur de la faune à l’État de Genève, ce sont les couches supérieures réchauffées qui débordent dans le Rhône».

Mais le vent et sa direction sont également déterminants. «Un vent du sud repousse l’eau de surface et fait remonter les eaux profondes du Léman, ce qui va rafraîchir le Rhône», illustre Gottlieb Dändliker. À l’opposé, la bise va pousser l’eau chaude depuis Lausanne et faire monter la température dans la rade.

Cette conjonction de variables peut mener à de fortes fluctuations. Le 4 août – entre orages et vent du sud – la température de l’eau enregistrée à la Halle de l’île affichait moins de 10 °C. La chute brutale a immédiatement été suivie d’une remontée en flèche. Le lendemain, l’eau atteignait 18 °C.

Marc Renfer est journaliste à la rubrique genevoise depuis début 2022. Auparavant, il a travaillé dix ans à la RTS, en partie comme datajournaliste. Plus d'infos @marcrenfer

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.