Canicule à Genève – Le Cinéma Bio rafraîchit les Carougeois Depuis mardi, la commune offre les entrées pour les séances de l’après-midi à ses habitants. Succès. Caroline Zumbach

La fraîcheur du Cinéma Bio ravit les Carougeois. GEORGES CABRERA

Alors que le lac et le Rhône sont pris d’assaut, dans la commune de Carouge, c’est au Cinéma Bio que les habitants se rendent en masse pour trouver de la fraîcheur. «Normalement, en début d’après-midi, un jour de semaine, on a quatre ou cinq personnes. Mercredi ils étaient plus de septante!» se réjouit Mathieu, l’un des responsables; il précise qu’il s’agit majoritairement de retraités.



Jeudi à 14 h 15, ils sont effectivement nombreux à faire la queue. Si certains ont fait le déplacement après avoir appris que leur Mairie offrait l’entrée pour tous les films avant 18 heures depuis mardi, d’autres ne sont pas au courant.



À l’image de Cécile, une quadragénaire qui habite à quelques mètres de la place du Marché: «Mon appartement est situé sous les toits. Il fait 34 degrés! C’est juste insupportable, alors le ciné me paraissait une bonne alternative… et si en plus c’est gratuit, c’est top!»