Santé – Cancer: contourner la résistance Malgré les progrès scientifiques et l’augmentation constante des taux de rémission, il reste de nombreux cancers non guérissables. De nouveaux traitements, comme l’immunothérapie, pourraient changer la donne, du moins en partie. Élodie Lavigne

La résistance des cellules cancéreuses, qu’elle survienne dès le départ ou après des mois de traitement, est un problème central en oncologie et concerne une part importante de malades. KarraStock/Getty Images

Anéantir dans l’organisme la moindre cellule cancéreuse pour guérir définitivement la maladie: tel est l’objectif ultime de la lutte contre le cancer. Si, grâce aux avancées de la science, les taux de rémission sont en constante augmentation pour de nombreux cancers, les cas de rechute ne sont pas rares. Cette résistance, qu’elle survienne dès le départ ou après des mois de traitement, est un problème central en oncologie et concerne aujourd’hui encore une partie importante de malades. «Chaque année dans le monde, on compte environ 20 millions de nouveaux cas de cancers et 10 millions de décès», déplore Mikaël Pittet, professeur au Département de pathologie et d’immunologie de l’Université de Genève (UNIGE) et titulaire de la Chaire en onco-immunologie de la Fondation ISREC.