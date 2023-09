Canada – Deux morts et six blessés lors d’une fusillade à Ottawa Une fusillade sur le parking d’un lieu de réception où se déroulaient deux mariages à Ottawa a fait deux morts et six blessés ce dimanche.

La police n’a «rien» comme élément confirmant ou suggérant que la fusillade est un crime haineux «relié à la race ou aux croyances religieuses». (Image prétexte) Getty Images via AFP

Deux personnes ont été tuées et six blessées dans la nuit de samedi soir à Ottawa lors d’une fusillade sur le parking d’un lieu de réception où se déroulaient deux mariages, a annoncé la police, qui n’exclut aucune piste.

«J’ai entendu des coups de feu rapides, des cris, et puis il y a eu une pause avant qu’au moins 15 ou 16 autres coups ont été tirés», a raconté à l’AFP Nico, 28 ans, qui souhaite ne pas divulguer son nom de famille. Deux hommes, âgés de 26 et 29 ans, vivant à Toronto, ont été tués, a annoncé la police d’Ottawa. Des Américains figurent également parmi les six blessés, a-t-elle indiqué, précisant que leur vie n’est pas en danger.

«C’était le chaos»

La fusillade est survenue à 22h21 (heure locale) sur le parking d’un centre des congrès, dans le sud de la ville, où se tenaient en simultané deux réceptions de mariage distinctes. «C’était le chaos. Les gens ont fui en courant dans toutes les directions», a poursuivi le témoin, précisant que les policiers avaient été déployés rapidement et en grand nombre sur les lieux.

La police n’a «rien» comme élément confirmant ou suggérant que la fusillade est un crime haineux «relié à la race ou aux croyances religieuses», a déclaré à l’AFP Martin Groulx, inspecteur de police. «Mais on n’élimine pas cette option-là», a-t-il ajouté.

Plusieurs villes canadiennes observent ces dernières années une hausse marquée de la violence armée avec des fusillades «de plus en plus fréquentes», selon le gouvernement canadien. Depuis 2009, le pays note une augmentation de 81% des crimes violents par armes à feu.

