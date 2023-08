Campagne genevoise – Un groupe de jeunes ressuscite la vogue de Puplinge Abandonnée dans les années 70, la fête était de retour samedi dans le village de la Rive gauche. Avec la volonté de mettre en avant les produits locaux et d’attirer les familles. Théo Allegrezza

Des parents en pleine discussion tandis que les enfants profitent du château gonflable, samedi 26 août 2023, à la vogue de Puplinge. MAGALI GIRARDIN

Il y a eu les morceaux incontournables de fin de soirée comme «Les lacs du Connemara». Mais aussi, quelques heures plus tôt, un concert de jazz. Les stands ont proposé les classiques raclettes et planchettes de charcuterie. Mais aussi des crêpes et des barbes à papa. Absente depuis les années 70, la vogue a effectué son grand retour à Puplinge samedi.