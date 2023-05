Engagement de jeunes Genevois – Campagne électorale acharnée au Collège Voltaire Deux comités s’affrontent pour prendre la tête de l’association des élèves. Les premiers pas dans un processus démocratique pour ces jeunes. Léa Frischknecht

Le comité actuel de l’AECV, composé majoritairement d’élèves en 4 e année, s’apprête à céder sa place. LUCIEN FORTUNATI

Il est environ 12 h 45 quand, soudain, résonne l’hymne italien. Sur la terrasse du Collège Voltaire, certains jeunes, en plein repas, se mettent à chanter. C’est «journée à thème», ce vendredi 12 mai, dans l’établissement du Secondaire II, où élèves et enseignants sont invités à rendre hommage à leur pays de cœur. Un peu plus loin, un stand grillades est assuré par l’Association des élèves du Collège Voltaire (AECV) et l’équipe de la cafétéria.

Il s’agit de l’un des derniers événements organisés par l’actuel comité de l’AECV. Car si ces derniers mois, Genève a vibré au rythme des élections cantonales, le Collège Voltaire, lui aussi, a vécu une campagne acharnée. Comme le veut la tradition collégienne, qui existe aussi dans d’autres établissements, le comité de l’AECV, composé d’une majorité d’élèves en 4e année, cédera bientôt sa place à ses successeurs. Reste à savoir à qui.

Deux comités candidats

Ils sont deux comités encore dans la course. D’un côté, le groupe «New wave» propose des projets «encore jamais vus à Voltaire», explique Noam, coprésident. Dans leur programme électoral, des compétitions sportives, le projet «Volt’hair» pour se faire coiffer au collège à prix réduit ou encore un bal de fin d’année.

En face, le groupe «Décadence» essaie, lui aussi, de prendre la tête de l’AECV. Pourquoi faut-il voter pour lui? «Parce que nous allons tout faire pour que chacun se sente bien au collège», sourient Xochitl et Luise, les deux coprésidentes. Parmi leurs propositions phares, l’organisation de concerts live durant les pauses.

À gauche, Xochitl et Luise, coprésidentes du comité «Décadence». À droite, Noam, coprésident du comité «New wave». LUCIEN FORTUNATI

Pendant la campagne, qui s’achève tout juste, les membres des deux comités ont débordé d’imagination. Affiches dans les couloirs, clips de campagne sur les réseaux sociaux, les candidats se saisissent des méthodes traditionnelles en y ajoutant les codes de leur génération.

Avec, parfois, des coups de communication retentissants à l’image d’apéros, de chasse au trésor ou de rabais négociés chez les commerçants du quartier. À Voltaire, on sait comment séduire son électorat. Grâce à l’argent récolté lors d’une vente de pâtisseries, les élèves de «New wave» ont préparé pas moins de 700 cookies, distribués gratuitement à l’ensemble de l’école.

Un comité évincé

Tous les coups sont-ils permis pour se faire élire? Pas totalement. Candidat au début des élections, le comité «Voltaire contre-attaque» a été écarté par la direction pour avoir, notamment, organisé des événements sans autorisation. «Ce groupe a dépassé plusieurs fois le cadre et a reçu plusieurs avertissements avant que nous ne prenions cette décision, explique Corinne Gusman, directrice du Collège Voltaire. Nous étions face à une rupture de confiance.»

Si Safwan et Romeo, de «Voltaire contre-attaque», regrettent cette décision, ils restent bons joueurs. «Nous avons fait toutes les erreurs possibles et cela nous a aussi permis d’apprendre», admet Safwan. Les deux jeunes hommes retiennent une expérience positive. «Cette première campagne m’a permis de m’intégrer au collège et de comprendre la culture voltairienne», raconte Roméo, élève en première année.

Affiches et programme électoral: les élèves soignent chaque détail pour espérer être élus. LUCIEN FORTUNATI

«Nous constatons que c’est un très bon apprentissage pour les élèves, se réjouit Corinne Gusman. Cela leur apprend à s’engager, à être proactifs, à faire preuve de transparence et à dialoguer avec plusieurs interlocuteurs tels que la direction mais également la police, par exemple, dans l’organisation du cortège du Picoulet.»

Doyen responsable de la coordination avec l’AECV, Jérôme Thévenaz se réjouit aussi de cette tradition. «Cela participe au bien-vivre ensemble. Les élèves sont là pour travailler, mais si ça peut se faire dans une bonne ambiance, en créant un sentiment d’appartenance, c’est encore mieux.»

Ce ne sont pas les actuels quatrièmes qui diront le contraire. À la tête du comité actuel de l’AECV, Sarah, Line et Livia garderont un bon souvenir de cette année. «C’est enrichissant pour tout le monde. On fait plaisir aux autres volées et on apprend des trucs», se réjouit Livia. Un meilleur souvenir? Leurs cœurs balancent entre la soirée Saint-Valentin, organisée avec les collèges Rousseau et Sismondi, et l’événement «Voltaire a un incroyable talent».

Les trois actuelles présidentes de l’AECV avec le doyen, Jérôme Thévenaz. LUCIEN FORTUNATI

«Nous avons essayé de proposer des activités qui réunissent le collège et qui plaisent à tous les élèves. Tout en trouvant de bons compromis avec la direction», racontent-elles. Leur prochain défi: faire accepter l’installation d’un château gonflable pour la fête de fin d’année.

Avenir politique?

De quoi inspirer toute cette jeunesse à se lancer en politique? «Pour moi, ce n’est pas pareil. Ici, on a un côté ludique, moins sérieux, ça reste sympa», sourit Line. «Je ne m’intéresse pas à la politique, mais c’était intéressant d’apprendre à débattre et à convaincre les gens», raconte Noam.

D’autres, tels que Romeo ou Sarah, se verraient bien s’engager un jour dans un parti. Ils ont d’ailleurs eu l’occasion de voir l’exercice de plus près lors des débats organisés par la RTS dans l’aula du collège, à l’occasion des élections au Conseil d’État.

Avenir politique ou non, les élèves du Collège Voltaire découvriront le résultat du scrutin dans la nuit de mardi à mercredi. Qui de «Décadence» ou de «New Wave» animera la vie du collège à la rentrée 2023? La démocratie parlera. Dans tous les cas, les Voltairiens devraient passer une nouvelle année mémorable.

