Le mouvement écosocial Extinction Rebellion lance la campagne d’affichage «Faire Face» en collaboration avec diverses organisations actives sur les thèmes de la transition écologique. ENRICO GASTALDELLO

Genève, 31 mai

Né en Angleterre en 2018, Extinction Rebellion revendique la désobéissance civile pour sauver l’humanité de l’extinction. Ses actions, prétendument non violentes, sont connues: obstruction de parkings, entrée fracassante dans des banques, occupation de ponts pour bloquer la circulation…

Dès lors, est-il concevable que la Ville subventionne, à hauteur de 20’000 francs, une campagne d’affichage d’Extinction Rebellion? Nos autorités en Ville de Genève n’incarnent-elles pas l’État? Peuvent-elles soutenir une action, même légale, mais produite par un mouvement qui s’arroge le droit de se situer au-dessus des lois?Par ailleurs, quels messages véhiculent ces affiches qui annoncent, pour 2040, l’effondrement des falaises de Saint-Jean, des inondations qui rendront la traversée de la Rive droite à la Rive gauche quasi impossible, des canicules qui conduiront au déplacement de populations entières de certains quartiers notamment celui des Pâquis, ainsi que l’invasion de moustiques tigres…

Cette vision apocalyptique d’Extinction Rebellion est contre-productive. Brandir la peur comme étendard ne fera guère avancer la cause climatique. La peur n’est d’aucun secours pour traiter les enjeux environnementaux et donner l’envie d’innover. Or, plus que jamais nous devons croire en l’avenir pour lutter contre le réchauffement climatique.

D’ailleurs, le paradoxe de ces mouvements comme Extinction Rebellion ou Renovate Switzerland qui a bloqué, le 14 avril dernier, le pont du Mont-Blanc, paralysant des milliers de personnes et mettant en danger la sécurité de notre Ville, c’est qu’ils provoquent un désespoir, de l’angoisse et, partant de là, de l’inaction.

Nos autorités ont-elles soutenu, avec l’argent du contribuable, cette campagne d’affichage par manque de discernement, par idéalisme militant, ou pour canaliser ce mouvement contestataire en l’orientant vers des actions compatibles avec notre démocratie et notre État de droit? C’est la question que se posent sans doute les milliers de Genevois qui ont été pris dans des bouchons monumentaux le 14 avril dernier…

Michèle Roullet, conseillère municipale, cheffe du groupe PLR Ville de Genève

