Canton du Valais – Campagne contre les fraudes visant les cartes prépayées Face à la hausse des escroqueries en lien avec des cartes prépayées depuis le début de l’année, la police met en garde la population et lance une campagne de prévention.

Des flyers à l’intention des acheteurs de cartes prépayées contiennent les règles de sécurité les plus importantes. Police cantonale valaisanne

Si les cartes prépayées sont devenues un mode de paiement très répandu et apprécié sur internet, elles attirent également l’attention et la ruse des criminels, rappelle la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Une campagne de prévention est lancée face à la hausse des escroqueries.

Faux prétextes

Malgré une mise en garde publiée par les forces de l’ordre en février 2020, de tels cas de fraudes n’ont cessé d’augmenter depuis le début de l’année. Des cybercriminels tentent ainsi de s’emparer des codes de ces

cartes à prépaiement (code PIN), sous de faux prétextes et à l’aide de faux sites internet (PayPal, DHL etc.), le but étant de s’emparer du montant de la carte. Les malfrats agissent principalement sur des sites de ventes en ligne, en se faisant passer pour des acheteurs.

Flyers distribués

La police cantonale valaisanne poursuit donc ses efforts de prévention en créant des flyers à l’intention des acheteurs de cartes prépayées. Ceux-ci contiennent les règles de sécurité les plus importantes afin de ne pas se faire arnaquer. Imprimés en format carte de crédit, ils ont été distribués dans plusieurs points de vente, principalement dans les kiosques des villes, des gares et des centres commerciaux.

Pour payer en ligne en toute sécurité, la police recommande ainsi de n’utiliser ces cartes prépayées que dans des boutiques officielles, de ne jamais communiquer le code des cartes par sms ou WhatsApp, et de demander conseil en cas de doute au 027 606 58 50 ou par email à mail@police.vs.ch

Comm./NXP