Camion accidenté sur l’A1 – Une voie de l’autoroute est fermée entre Morges et Aubonne Un camion et sa remorque ont heurté un poteau électrique en bordure de l’autoroute, qui est tombé sur la bande d’urgence de la chaussée droite. La police recommande d’éviter le secteur.

Photo d’illustration. MATTHIAS SPICHER

L’autoroute A1 entre Morges et Aubonne (VD) était fermée jeudi matin sur une voie en direction de Genève à la suite d’un accident impliquant un camion et sa remorque, seuls en cause. Ils ont toutefois heurté un poteau électrique en bordure de l’autoroute, qui est tombé sur la bande d’urgence de la chaussée droite. Il n’y a pas eu de blessé.

L’accident est survenu vers 9 h 40 et l’autoroute a dû être fermée dans un sens pour dégager la chaussée, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale. Le trafic sera perturbé pour un «bon moment», selon elle. Il est conseillé de quitter l’A1 en direction de Genève avant même les sorties de Morges-Est et Ouest.

ATS

